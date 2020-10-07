اتفاقية للاستثمار بين الإمارات والمعهد الإسرائيلي للتصدير

وَقَع مكتب أبوظبي للاستثمار هي مؤسسة حكومية اتفاقية مع المعهد الإسرائيلي للتصدير، "لتعزيز فرص التجارة الثنائية بين إمارة أبوظبي وإسرائيل".

وكانت الإمارات وإسرائيل قد أعلنتا في 13 أغسطس/آب الماضي، اتفاقاً للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكر مكتب أبوظبي في بيان، أنه يجري حالياً مباحثات مع أكثر من 85 شركة إسرائيلية في عدة قطاعات حول ممارسة الأعمال في أبوظبي.

وحسب البيان، تم توقيع الاتفاقية "عن بعد" بحضور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وأديف باروخ، رئيس مجلس إدارة المعهد الإسرائيلي للتصدير، وغادي أرييلي، المدير العام للمعهد.

وقال المكتب: "من المتوقع ارتفاع هذا العدد مع مواصلة المكتب جهوده لمد جسور التعاون مع المؤسسات التجارية الإسرائيلية".

وبموجب الاتفاقية، سيتم تسهيل التواصل بين الشركات المستثمر بها في كلا السوقين، واستضافة فعاليات مشتركة وتوفير الدعم للوفود الحكومية والتجارية.

يأتي ذلك، وسط تسارع وتيرة الاتفاقيات الثنائية عقب التطبيع الكامل بين الإمارات وإسرائيل، واتفاقهما على القيام بأنشطة متبادلة لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، بما في ذلك فتح سفارات والترويج الاستثماري والسياحي، وتدشين رحلات جوية مباشرة بين الجانبين.