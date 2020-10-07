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بـ88 دولاراً ..الصين تعلن جهوزية لقاح لكورونا خلال الشهرين القادمين للعامة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:10 - 07 أكتوبر 2020
اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا سبوتنيك v اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا سبوتنيك v
تقارير
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أعلنت الحكومة الصينية اليوم الاربعاء 7/10/2020 ، أن لقاح كورونا سيكون جاهزاً لعامة الناس بين شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر، وأن تكلفته قد تصل إلى 88 دولاراً، أي ما يعادل 600 يوان صيني.

أعلنت الحكومة الصينية، عن أن لقاح كورونا سيكون جاهزاً لعامة الناس بين شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر، وأن تكلفته قد تصل إلى 88 دولاراً، أي ما يعادل 600 يوان صيني.

ولفتت الحكومة إلى أنه لا حاجة لاعطاء اللقاح لكل شخص، وأن الأولوية للعاملين في الصفوف الأمامية، وتتولى الشركات الحكومية مسؤلية انتاج اللقاح، ومن المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية السنوية 610 ملايين جرعة، مشددة على أنها ستراعي مستويات الدخل للأفراد بين الريف والمدن.

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