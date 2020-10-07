33 حالة وفاة و4674 إصابة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

سجلت ماتسمى بوزارة الصحة في "إسرائيل"، اليوم الأربعاء 7/10/2020، 33 حالة وفاة و4674 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 1803، بينما وصل عدد الإصابات النشطة 61 ألفًا.

وأشارت إلى أن من بين الإصابات 855 في حالة خطرة، منهم 223 يخضعون للتنفس الصناعي.

وقررت حكومة الاحتلال تمديد حالة الإغلاق أسبوعاً، وهي المفروضة منذ 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بـ"كورونا" لأكثر من ربع مليون حيث ارتفع العدد الى 278 ألف إصابة تراكمية.



