حكومة الاحتلال تصادق على تمديد حالة الطوارئ لمنع تفشي "كورونا"

صادقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية، على تمديد حالة الطوارئ، لمدة أسبوع، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأربعاء 7/10/2020 ، أن حكومة الأحتلال صادقت على تمديد حالة الطوارئ حتى الـ13 من أكتوبر الجاري، لتقييد التظاهرات، وللحد من تفشي الكورونا.

وفي السياق، قالت القناة، إن آلاف الإسرائيليين، تظاهروا الليلة الماضية، في عدة أماكن بالبلاد، مطالبين برحيل رئيس الوزراء نتنياهو.

وبحسب القناة العبرية، اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، أدت الى إصابة 4 عناصر من الشرطة، واعتقال 17 متظاهراً من مدينة القدس.