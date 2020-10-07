الاحتلال يوافق على إدخال أموال "الكانتينا" الخاصة بالأسرى

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاربعاء 7/10/2020 ، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وافقت على إدخال الحوالة المالية الخاصة بمشتريات الأسرى أو ما تعرف بـ"الكانتينا" إلى حساباتهم، بعد جهود حثيثة بُذلت من قبل الهيئة وطاقمها القانوني.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها ، أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد منعت نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، إدخال أموال "الكانتينا" في حسابات الأسرى، إجراء عقابي للتنغيص وتضييق الخناق عليهم، خاصة أن الأسرى يعتمدون بشكل أساسي على هذع الأموال، لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وأضافت أن الأسرى في مختلف السجون كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن برنامج نضالي، احتجاجاً على سياسة الاستفزاز بمنع دخول "الكانتينا"، وأرجعوا وجبات الطعام لمدة يومين، لكنهم علقوا هذه الخطوة بعد ذلك.

ولفتت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تستخدم "الكانتينا" كورقة للضغط على الأسرى ومعاقبتهم، رغم انه وفقاً للاتفاقيات الدولية أن يجب أن تكون هي الجهة المسؤولة عن توفير احتياجات الأسرى والمعتقلين داخل السجون لكنها لا توفر الحد الأدنى منها.