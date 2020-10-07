تواكب وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية رصد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء 7/10/2020 لاهتمام المواطنين بأسعارها وخاصة في ظل تذبذب أسعار الدولار والدينار.

وفيما يلي اسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 7/10/2020 :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الاربعاء 7/10/2020

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 206.18 شيكل $60.53

سعر الذهب عيار 22 189.00 شيكل $55.49

اسعار الذهب عيار 21 180.41 شيكل $52.97

اسعار الذهب عيار 18 154.64 شيكل $45.40

سعر الذهب عيار 14 120.27 شيكل $35.31

سعر الذهب عيار 12 103.09 شيكل $30.27

اسعار أوقية الذهب 6,412 شيكل $1,883

اسعار جنيه الذهب 1,443 شيكل $423.75

اسعار كيلو الذهب 206,179 شيكل $60,534

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, October 07, 2020 07:58 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

6 أكتوبر 206.87 181.01 155.15 120.67 103.43

5 أكتوبر 209.47 183.29 157.10 122.19 104.73

4 أكتوبر 209.53 183.35 157.15 122.23 104.77

3 أكتوبر 209.53 183.35 157.15 122.23 104.77

2 أكتوبر 209.90 183.66 157.43 122.44 104.95

1 أكتوبر 210.04 183.79 157.53 122.53 105.02

30 سبتمبر 207.56 181.62 155.67 121.08 103.78

29 سبتمبر 210.28 184.00 157.72 122.67 105.14

28 سبتمبر 209.41 183.24 157.06 122.16 104.71

27 سبتمبر 208.43 182.38 156.32 121.58 104.21