مصادر لـ"فلسطين اليوم": القائد النخالة يلتقي وفداً فتحاوياً يرأسه الرجوب اليوم

أكدت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي سيلتقي اليوم الأربعاء 7/10/2020، بوفد من حركة فتح يرأسه جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح".

وكان النخالة قد أكد أمس في خطابه بمناسبة الانطلاقة الجهادية الـ33، أن الوحدةَ الوطنيةَ هي صمامُ الأمانِ لقضيتِنا، وقد شاركت الحركة في لقاء الأمناء العامين الذي عقد مؤخراً انطلَاقاً منْ ضرورةِ وحدةِ الموقفِ الفلسطينيِّ.

وأوضح، أن الحركة ستشارك في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إذا ما وقعَتْ، بشرطِ أنْ تكونَ هذه الانتخاباتُ مفصولةً عَنِ انتخاباتِ المجلسِ التشريعيِّ، التي تَعتبرُ أنَّ أعضاءَ المجلسِ التشريعيِّ هم أعضاءٌ في المجلسِ الوطنيِّ.

أما بخصوص منظمة التحرير الفلسطينية، فلفت النخالة إلى أن الحركة تسعى أن تكون جزءاً منها، هي المنظمةُ التي لا تعترفُ بالكيانِ الصهيونيِّ، وتقطعُ مع أيِّ اتفاقياتٍ سابقةٍ معهُ، وفقاً للميثاقِ الوطنيِّ الفلسطينيّ.

أما فيما يتعلق بانتخابات المجلس التشريعي، أكد القائد النخالة، أن مجلساً تشريعياً يعترفُ بالعدوِّ، ووفقاً لاتفاقياتِ أوسلو، لنْ تكونَ الحركة جزءاً منهُ أو مشاركينَ فيهِ.

وجرت مؤخراً، لقاءات فصائلية وطنية عديدة، بين حركتي فتح وحماس للتقارب حول وجهات النظر وإنهاء الانقسام الفلسطيني، أعقبت اجتماع الأمناء العامين للفصائل، حيث تم التوافق على الدعوة إلى الانتخابات، على أن يتلو ذلك حوار وطني شامل في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد وصل وفد من حركة فتح العاصمة السورية دمشق منذ عدة أيام لبحث ما تم الاتفاق عليه مع باقي الفصائل في الحوارات الثنائية التي جرت مع حركة حماس في إسطنبول.