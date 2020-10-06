طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة

حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف جدًا مساء اليوم الثلاثاء في أجواء قطاع غزة كافة مما اثار حالة من القلق لدي الكثيرين من ابناء شعبنا.

وقال مراسلنا أن 5 طائرات استطلاع اسرائيلية تحلق في مدينة غزة فقط، وهذا يؤشر على أن عدد الطائرات التي تحلق في اجواء القطاع كافة أكثر من 20 طائرة بعضها محمل بالذخيرة وبعضها.

وأوضح مراسلنا في مدينة غزة، أن الطائرات التي تحلق على النحو التالي:

طائرتان من طراز هيرمز 450

طائرة مأهولة من طراز "سوبر كينك ‏LK200‏"

طائرة مسير "سكاي لارك"

طائرة من طراز كواد كابتر شرق مدينة غزة.