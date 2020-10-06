ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:59 - 06 أكتوبر 2020
طائرة تصوير طائرة تصوير
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف جدًا مساء اليوم الثلاثاء في أجواء قطاع غزة كافة مما اثار حالة من القلق لدي الكثيرين من ابناء شعبنا.

وقال مراسلنا أن 5 طائرات استطلاع اسرائيلية تحلق في مدينة غزة فقط، وهذا يؤشر على أن عدد الطائرات التي تحلق في اجواء القطاع كافة أكثر من 20 طائرة بعضها محمل بالذخيرة وبعضها.

وأوضح مراسلنا في مدينة غزة، أن الطائرات التي تحلق على النحو التالي:

طائرتان من طراز هيرمز 450

طائرة مأهولة من طراز "سوبر كينك ‏LK200‏"

طائرة مسير "سكاي لارك"

طائرة من طراز كواد كابتر شرق مدينة غزة.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات