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القدس موعدنا يجتاح منصات التواصل ليؤكد على صوابية نهج حركة "الجهاد الاسلامي"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:09 - 06 أكتوبر 2020
القدس موعدنا1 القدس موعدنا1
تقارير
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تصدر هاشتاق القدس موعدنا منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين وبعض الدول العربية التي تفاعلت بشكل كبير والتي هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بذكرى انطلاقتها الجهادية الـ 33 كما عبرت عن موقفها ودعمها لقضية فلسطين.

وحظي الهاشتاق الذي تفاعل به نحو 100 ألف ناشط فلسطيني وعربي على اهتمام كبير، وتم عرض الكثير من الكلمات والصور والفيديوهات التي تهنئ حركة الجهاد الاسلامي بذكرى انطلاقتها.

فيما استذكر بعض النشطاء العمليات النوعية التي نفذها ابناء حركة الجهاد الاسلامي في بداية الانتفاضة الاولى مرورا بانتفاضة الاقصى المبارك حتى عام 2020 وما فقدته الحركة من قادة كبار كالدكتور فتحي الشقاقي والدكتور رمضان عبدالله شلح وقائد اركان المقاومة بهاء ابو العطا.

وهذه بعض التغريدات التي تعبر عن موقف الشعوب العربية الداعمة لقضية فلسطين ولحركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

 

 

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