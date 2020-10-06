القدس موعدنا يجتاح منصات التواصل ليؤكد على صوابية نهج حركة "الجهاد الاسلامي"

تصدر هاشتاق القدس موعدنا منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين وبعض الدول العربية التي تفاعلت بشكل كبير والتي هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بذكرى انطلاقتها الجهادية الـ 33 كما عبرت عن موقفها ودعمها لقضية فلسطين.

وحظي الهاشتاق الذي تفاعل به نحو 100 ألف ناشط فلسطيني وعربي على اهتمام كبير، وتم عرض الكثير من الكلمات والصور والفيديوهات التي تهنئ حركة الجهاد الاسلامي بذكرى انطلاقتها.

فيما استذكر بعض النشطاء العمليات النوعية التي نفذها ابناء حركة الجهاد الاسلامي في بداية الانتفاضة الاولى مرورا بانتفاضة الاقصى المبارك حتى عام 2020 وما فقدته الحركة من قادة كبار كالدكتور فتحي الشقاقي والدكتور رمضان عبدالله شلح وقائد اركان المقاومة بهاء ابو العطا.

وهذه بعض التغريدات التي تعبر عن موقف الشعوب العربية الداعمة لقضية فلسطين ولحركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

في كل جولة قتالية تفاجئنا #سرايا_القدس عن شيء يسير من صناعتها العسكرية، هذه نتيجة تكالب العرب وحصارهم وقطع الإمدادات على المقاومة في #غزة فصنعوا من #اللاشيء_كل_شيء، فشاهدنا #منظومتي_بدر_وبراق الجهاديتين في الخضيرة وتل أبيب والقدس وديمونا وأيضا رأينا حطام #عسقلان. #القدس_موعدنا pic.twitter.com/8g3LzKy3fh — يحيى حلس ???????? (@yahyaHilles2) October 6, 2020

يا قدس إنا قادمون .. بقسم الأحرار ووعد الأطهار وصدق الأخيار ..#القدس_موعدنا pic.twitter.com/FN7HeYc3K1 — هبة عبد المنعم شاهين (@cKYjqUdEi9RdBRF) October 6, 2020

و تبقى القدس بوصلتنا مهما توالت الأيام ..

نحن منها ، وهي منّا

حتى نعودَ إليها فاتحين محررين

أو نلقى الله وقد جاهدنا لأجلها بالوقت والمال والنفس #القدس_موعدنا — محمد الجعبري (@NzjZe) October 6, 2020





