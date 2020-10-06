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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية "زراعية" في أراضي بيت دجن

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 20:44 - 06 أكتوبر 2020
مستوطنة مستوطنة
تقارير
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أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة المحتلة غسان دغلس، بأن مجموعة من المستوطنين أقدموا على اقامة بؤرة استيطانية "زراعية" في أراضي بيت دجن شرق نابلس.

وقال دغلس في تصريحات للإعلام مساء اليوم الثلاثاء: "إن المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي بيت دجن، تشهد منذ أيام أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى وصولا الى بيت دجن".

وحذر دغلس من الاتجاه نحو إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة والاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين.

وتشهد المناطق القريبة من قرية بيت دجن، تمديد خطوط مياه لتزويد البؤرة الجديدة بالمياه من مستوطنة "الون مورية"، إضافة إلى شق طريق بطول عدة كيلومترات مما أدى إلى إلحاق الأضرار ومصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين.

 

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