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أبو حمزة: الجهاد الاسلامي شكلت حدثًا نوعيًا فارقًا عنوانه "الإسلام، الجهاد، فلسطين"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:02 - 06 أكتوبر 2020
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تقارير
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أبو حمزة: الجهاد الاسلامي شكلت حدثًا نوعيًا فارقًا عنوانه "الإسلام، الجهاد، فلسطين"

أبو حمزة: نؤكد أن الهدف الاستراتيجي والدقيق لجهادنا المستمر، هو تحرير فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر

أبو حمزة: تمر علينا ذكرى الانطلاقة هذا العام والألم يعتصرنا لرحيل القائد الدكتور رمضان عبدالله شلًح وقائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا

ابو حمزة: في ذكرى الانطلاقة الجهادية نجدد عهدنا وثقتنا بشعبنا الأغرّ

ابو حمزة: فكرة الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي مستمرة كمنظومة مضادة للمشروع الاستعماري الاسرائيلي

أبو حمزة: الجهاد الاسلامي شكلت حدثًا نوعيًا فارقًا عنوانه "الإسلام، الجهاد، فلسطين"

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