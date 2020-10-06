أبو حمزة: الجهاد الاسلامي شكلت حدثًا نوعيًا فارقًا عنوانه "الإسلام، الجهاد، فلسطين"
أبو حمزة: نؤكد أن الهدف الاستراتيجي والدقيق لجهادنا المستمر، هو تحرير فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر
أبو حمزة: تمر علينا ذكرى الانطلاقة هذا العام والألم يعتصرنا لرحيل القائد الدكتور رمضان عبدالله شلًح وقائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا
ابو حمزة: في ذكرى الانطلاقة الجهادية نجدد عهدنا وثقتنا بشعبنا الأغرّ
ابو حمزة: فكرة الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي مستمرة كمنظومة مضادة للمشروع الاستعماري الاسرائيلي
أبو حمزة: الجهاد الاسلامي شكلت حدثًا نوعيًا فارقًا عنوانه "الإسلام، الجهاد، فلسطين"