أبو حمزة: الجهاد الاسلامي شكلت حدثًا نوعيًا فارقًا عنوانه "الإسلام، الجهاد، فلسطين"

أبو حمزة: نؤكد أن الهدف الاستراتيجي والدقيق لجهادنا المستمر، هو تحرير فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر

أبو حمزة: تمر علينا ذكرى الانطلاقة هذا العام والألم يعتصرنا لرحيل القائد الدكتور رمضان عبدالله شلًح وقائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا

ابو حمزة: في ذكرى الانطلاقة الجهادية نجدد عهدنا وثقتنا بشعبنا الأغرّ

ابو حمزة: فكرة الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي مستمرة كمنظومة مضادة للمشروع الاستعماري الاسرائيلي



أبو حمزة: الجهاد الاسلامي شكلت حدثًا نوعيًا فارقًا عنوانه "الإسلام، الجهاد، فلسطين"