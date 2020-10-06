حماس تدين لقاء صحفيين عرب مع وزير حرب الاحتلال

أدانت حركة حماس، لقاء عقد بين صحافيين عرب مع وزير الحرب في حكومة الاحتلال، بيني غانتس.

وكان غانتس قد عقد مقابلة عبر تطبيق “زووم” الإلكتروني، مع صحافيين سعوديين وإماراتيين وبحرينيين.

وقال الناطق باسم “حماس”، حازم قاسم، إن “تواصل صحافيي أي دولة عربية مع وزير الحرب الصهيوني أمر معيب و مدان ومستنكر”.

وأضاف: “غانتس ارتكب عدوانا على غزة وتسبب بمجازر ضد أهالي القطاع، وأباد أحياء كاملة”.

وتابع: “هذا مجرم حرب لا يجب بأي حال من الأحوال لأي صحافي أن يشارك في لقاء تشارك فيها الشخصية الإجرامية”.

ولفت إلى أنه “من المعيب على صحافيين عرب أن يفتحوا منابرهم لوزير الحرب الصهيوني، وينقلوا وجهة نظره”.

وقال قاسم: “هذا الأمر يضر بالرواية العربية الفلسطينية ويخدم رواية الاحتلال المجرم”