أعلنت وزارة الصحة في رام الله مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (70)، محافظة نابلس (45)، محافظة بيت لحم (67)، محافظة قلقيلية (9)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (33)، أريحا والأغوار (23)، سلفيت (1) ، طولكرم (30)، قطاع غزة (146)، ضواحي القدس (10).

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في محافظات: بيت لحم، والخليل، وجنين، وطولكرم، ورام الله والبيرة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 347 حالة في المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (71)، ونابلس (43)، وطولكرم (25)، وقلقيلية (36)، وسلفيت (16)، ورام الله والبيرة (128)، وقطاع غزة (70)، وجنين (28).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت أن بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.