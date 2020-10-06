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اتفاق جديد بشأن سعر كهرباء المولدات التجارية بين سلطة الطاقة والمقاولين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:26 - 06 أكتوبر 2020
مولدات مولدات
تقارير
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أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، التوصل لاتفاق مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من المولدات الكهربائية التجارية في القطاع.

وأوضحت سلطة الطاقة أن الاتفاق مع اتحاد المقاولين لتنفي المشروع بحيث لا يتجاوز سعر الكيلو الوت ساعة 2 شيكل فقط.

سعر كيلو الكهرباء في غزة

يُشار إلى أن قطاع غزة شهد ازمة كبيرة خلال الفترة الماضية بين شركات المولدات التجارية وسلطة الطاقة بعد قرار الاخيرة بتحديد سعر 2.5 شيكل للكيلو الواحد.

واحتجت الكثير من شركات المولدات التجارية الكهربائية وقامت بفصل الكهرباء عن المشتركين معها ما اضطر سلطة الطاقة والنيابة العامة بإصدار قرار تحذيري لهم.

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