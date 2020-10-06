د. الهندي في ذكرى الانطلاقة 33: القدس ستبقى بوصلتنا رغم التطبيع العربي مع الإحتلال 

قال د. محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إن حركته تدعم التفاهم بين حركتي حماس وفتح، داعياً لتحقيق المصالحة في ميدان المواجهة مع الاحتلال الصهيوني .

جاء حديث الدكتور الهندي في سياق مقابلة اذاعية له بمناسبة الذكرى الـ 33 لانطلاقة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، حيث قال إن القدس ستبقى بوصلتنا رغم التطبيع العربي مع الإحتلال .

و أكد على ضرورة تركيز جميع الجهود في الضفة والاشتباك مع الاحتلال هناك، حتى لا يستمر الاحتلال في الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية .

و لفت الهندي في سياق حديثه الى أن اتفاقية اوسلو إنتهت على الأرض ، وعلينا ان نتفق على رؤية تقود النضال الفلسطيني والمحافظة على ثوابتنا، و أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة المواجهة مع الاحتلال .

و اشار الى أن السلطة تلقت صدمة في جميع الاتجاهات منها صفقة ترامب و هرولة العرب إلى التطبيع.

و فيما يتعلق باجراء انتخابات فلسطينية، اوضح الهندي أن شعبنا ليس بحاجة لإنتخابات من أجل ترميم الشرعيات ، بل يريد انتخابات لبناء مرجعية وطنية سليمة ، و تفعيل قيادة مشتركة لمواجهة الإحتلال في الضفة .

و بين أن السلطة هي إدارية وليست صاحبة قرار سياسي وعلينا إعادة إصلاح مؤسسات منظمة التحرير، و أن أي انتخابات على قاعدة أوسلو فهي فاشلة .

و أكد انه لن يتم تفويض أحد للعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال، و أن الفلسطينيين سنبنون مرجعية وطنية على قاعدة المواجهة مع الإحتلال.

و كشف عضو المكتب السياسي للجهاد بأن الحوارات مستمرة بين جميع الفصائل واذا لم نصل لتفاهمات فإننا لن نعرقلها، مشيراً الى أن موعد اجتماع الامناء العامين لم يحدد بعد.

و فيما يتعلق بالتطبيع الخليجي مع الاحتلال، اكد الهندي بأن انكشاف بعض الانظمة العربية في موضوع التطبيع هو إيجابي لنا حتى لا يبيعونا الوهم، لافتاً الى أن إعادة الإعتبار للنضال الفلسطيني وإصلاح المنظمة سلاح قوي في مواجهة التطبيع .

و اوضح ان تطبيع بعض الأنظمة نقلها من الحماية الأمريكية إلى الحماية الصهيونية، و أن دولة الاحتلال تسعى إلى إضعاف الدول العربية و ستكون الأنظمة المطبعة أول المتضررين .