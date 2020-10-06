ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

شهداء الاقصى تنعي شهيد طولكرم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:15 - 06 أكتوبر 2020
شهداء الاقصى جيش العاصفة شهداء الاقصى جيش العاصفة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نعت كتائب شهداء الاقصى -جيش العاصفة- الذراع العسكري لحركة فتح، شهيد طولكرم سمير أحمد عبد الجليل حميدي الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الكتائب في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن فصائل المقاومة قادرة على قلب الطاولة في اي وقت وإشعال الأرض نارًا  إذا استمر العدو في عدوانه ضد أبنا شعبنا الأعزل.

وحملت الكتائب الدول العربية التي هرولت للتطبع مع هذا العدو المجرم الذي يضرب بعرض الحاط كافة الاتفاقيات العربية والدولية واستهداف الاطفال المدنيين العزل الذين يتصدون بصدورهم العارية للاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات في ضفتنا المحتلة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات