شهداء الاقصى تنعي شهيد طولكرم

نعت كتائب شهداء الاقصى -جيش العاصفة- الذراع العسكري لحركة فتح، شهيد طولكرم سمير أحمد عبد الجليل حميدي الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الكتائب في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن فصائل المقاومة قادرة على قلب الطاولة في اي وقت وإشعال الأرض نارًا إذا استمر العدو في عدوانه ضد أبنا شعبنا الأعزل.

وحملت الكتائب الدول العربية التي هرولت للتطبع مع هذا العدو المجرم الذي يضرب بعرض الحاط كافة الاتفاقيات العربية والدولية واستهداف الاطفال المدنيين العزل الذين يتصدون بصدورهم العارية للاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات في ضفتنا المحتلة.