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وزير خارجية الامارات يزور النصب التذكاري لـ "المحرقة" برفقة اشكنازي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:39 - 06 أكتوبر 2020
التطبيع مع الاحتلال التطبيع مع الاحتلال
تقارير
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زار كلا من وزير خارجية الإمارات و "اسرائيل" النصب التذكاري لما تسمى بـ "محرقة الهولوكوست" في العاصمة الألمانية، برلين، وذلك قبل اللقاء المرتقب بينهما الثلاثاء.

وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونطيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، جولة في مقر النصب التذكاري وسط برلين، وشاركهما وزير الخارجية الألماني.

ومن المقرر أن يجمع لقاء تاريخي بين الوزيرين في برلين بوقت لاحق الثلاثاء، ليكون الأول من نوعه بين وزير خارجية دولة من مجلس التعاون الخليجي ونظريه الإسرائيلي.

وكانت قد توصلت الإمارات و "إسرائيل" لاتفاق تطبيع كامل للعلاقات في أغسطس/آب الماضي، ووقع الجانبان الاتفاق في 15 سبتمبر/أيلول الماضي بالعاصمة الأمريكية، واشنطن.

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