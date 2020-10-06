ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

تعليق دوام المدارس في الاردن اعتبارا من الجمعة حتى إشعار آخر

  • فلسطين اليوم - الاردن
  • 18:44 - 06 أكتوبر 2020
وزير التعليم في الاردن تيسير النعيمي وزير التعليم في الاردن تيسير النعيمي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلن وزير التربية والتعليم في المملكة الاردنية الدكتور تيسير النعيمي تعليق دوام المدارس في السلطات التعليمية كافة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى اشعار آخر.

وبين النعيمي خلال إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء أن الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة ستبقى في موعدها المعلن مسبقا، وستعلن عن إجراءات عقد الدورة التكميلية الأسبوع القادم.

وأضاف أن الامتحانات للبرامج الدولية ستستمر وفق برنامجها المعلن ومراكزها المعتمدة وفق الشروط والبروتوكولات المعتمدة، فيما يكون دوام المعلمين والهيئات الادارية بالمدارس الحكومية بنظام التناوب وفق برنامج ستعلن عنه الوزارة ووفقا للاشتراطات المعتمدة.

وقال إن المدارس الخاصة والسلطات الأخرى ستقوم بتنظيم دوام كوادرها الادارية والتعليمية شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات