تعليق دوام المدارس في الاردن اعتبارا من الجمعة حتى إشعار آخر

أعلن وزير التربية والتعليم في المملكة الاردنية الدكتور تيسير النعيمي تعليق دوام المدارس في السلطات التعليمية كافة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى اشعار آخر.

وبين النعيمي خلال إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء أن الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة ستبقى في موعدها المعلن مسبقا، وستعلن عن إجراءات عقد الدورة التكميلية الأسبوع القادم.

وأضاف أن الامتحانات للبرامج الدولية ستستمر وفق برنامجها المعلن ومراكزها المعتمدة وفق الشروط والبروتوكولات المعتمدة، فيما يكون دوام المعلمين والهيئات الادارية بالمدارس الحكومية بنظام التناوب وفق برنامج ستعلن عنه الوزارة ووفقا للاشتراطات المعتمدة.

وقال إن المدارس الخاصة والسلطات الأخرى ستقوم بتنظيم دوام كوادرها الادارية والتعليمية شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي.