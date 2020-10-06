القائد النخالة : الوحدة الفلسطينية لا تعني تخلينا عن مشروعنا بفلسطين التاريخية التي لاتقبل الاعتراف بـ"إسرائيل"

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، :" تحتفل حركة الجهاد الإسلامي اليومِ بذكرى انطلاقتِها، تحتَ عنوانِ: القدس موعدنا، تأكيداً منها على أن القدس كانَتْ وما زالت نقطة التقاء أمتنا على الحق، وعنوان مستقبلنا باتجاه تحرير فلسطين كل فلسطين. مباركاً للشعب الفلسطيني المجاهد الصابر، ولكل كوادر الحركة وقادتها، هذه الذكرى المباركة، التي تعتبر بمثابة تجديداً للعهد على طريق الجهاد والمقاومة.

وأضاف القائد النخالة في كلمة له خلال المهرجان الذي نظمته الحركة بين (غزة وبيروت ودمشق)، :"إنَّ تاريخَ حركةِ الجهادِ الإسلاميِّ هو تاريخ تراكم إرادة القتال والجهاد، ومواجهة المشروعِ الصهيوني في كل مكان من فلسطين، عبر المقاومة المستمرة، وبكافة أشكالها التي لم تتوقف يوماً واحداً، حتى وصلت إلى امتلاك القدرة على قصف الكيان الصهيوني، وكل مدنه ومستوطناته، وقد فعلت ذلك في كل مرة كانت تريد ذلك.

وتابع، أن حركة الجهاد أثبتت أنها قادرة على اجتياز محطات مفصلية في تاريخِها الجهادي، ولم ترهبها الاغتيالات، ولا التصفيات، ولم تضعفها جريمة اغتيال أمينها العام الأول الذي كان أيقونة الجهادِ والمقاومةِ، الدكتور فتحي الشقاقي، ولا وفاة قائدها وأمينِها العام الثاني، الدكتور رمضان عبد الله شلّح الذي كانَ مميزاً وأميناً، وأوصل الحركة إلى ما وصلت إليه، وعشراتِ القادة، وعلى رأسهم القائد الشجاع الشهيد بهاء أبو العطا، والقائد المميز الشهيد محمود طوالبة، ومئات الشهداءِ الذين لهم مكانتهم في مسيرتِنا.

وأكد القائد النخالة أن إخوانُنا الأحياءُ في كل المواقع أثبتوا أنّهم على قدرِ المسؤوليةِ، وأنّهم يملكون من العزيمة والإصرار ما يجعلهم يواصلون طريق الجهاد، مهما بلغت التضحيات، بهمة عالية وإخلاص مميز، حتى أصبحت حركتنا ملء سمع العالم وبصره.

يتبع ...