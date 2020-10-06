حزب الله يهنأ حركة "الجهاد" بمناسبة ذكرى انطلاقتها الجهادية 33

هنأت قيادة حزب الله، اليوم الثلاثاء، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بذكرى انطلاقتها الجهادية 33.

وأكد مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حُبُّ الله، على أهمية وحدة وتكامل كافة قوى المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني، والهيمنة الأمريكية.

وقال إن "المقاومة في فلسطين ولبنان، هي مقاومة واحدة، وبالتالي عندما نهنئ الأشقاء في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالانطلاقة، نهنئ أنفسنا".

وأضاف: "نحن مع حركة الجهاد الإسلامي ومع كل الفصائل الفلسطينية التي تعتمد المقاومة نهجاً لإنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها".

وشدّد حب الله على أن حزبه لا يمكنه أن ينسى أرض فلسطين. وأن الاحتلال ليستهدف الأمة كلها، مؤكدًا على وقوف الحزب مع جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال.

وأشار إلى دورهم في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية في محطات عدة، وأنه يمثل جزءً أساسياً من مشروع حزب الله، من أجل تحقيق الهدف الكبير، تحرير فلسطين.