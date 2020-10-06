وزير الحرب "الإسرائيلي" يصادر أموال أسرى وعائلات شهداء

وقّع وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، 4 أوامر، صادر بموجبها أموال حوّلتها السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" إلى أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية وعائلات شهداء.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" على موقعها الالكتروني، الثلاثاء، إن القرارات استهدفت "أموالا نقلتها حركة حماس والسلطة الفلسطينية إلى أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلات فلسطينيين استشهدوا خلال هجمات".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن من بين القرارات، مصادرة أموال تم تخصيصها لوالدة الشهيد عبد الرحمن شلودي، من بلدة سلوان بالقدس، الذي تتهمه "إسرائيل" بتنفيذ عملية دهس في مدينة القدس.

ونقلت عن وزارة الحرب الإسرائيلية قولها في بيان أصدرته "إن هذه المدفوعات هي جزء من الأنشطة المنهجية والمنظمة للمنظمات الفلسطينية، لتكثيف الهجمات والأعمال ضد "إسرائيل" ومكافأة الأسرى وعائلاتهم".

وكان غانتس قد وقّع الشهر الماضي، 4 قرارات بمصادرة أموال، قال إنها مخصصة لحركة "حماس" في غزة.