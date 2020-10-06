صحة رام الله بلغت نسبة التعافي في فلسطين من "كورونا" 84.9%

أعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أن الصحة سجلت 10 حالات وفاة في محافظات: بيت لحم، الخليل، جنين، طولكرم، رام الله والبيرة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 347 حالة في المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (70)، محافظة نابلس (45)، محافظة بيت لحم (67)، محافظة قلقيلية (9)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (33)، أريحا والأغوار (23)، سلفيت (1) ، طولكرم (30)، قطاع غزة (146)، ضواحي القدس (10).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (71)، نابلس (43)، طولكرم (25)، قلقيلية (36)، سلفيت (16)، رام الله والبيرة (128)، قطاع غزة (70)، جنين (28).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (اضغط هنا )، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.