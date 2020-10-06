الطباع: حرمان عمال السجل التجاري من كشوفات الشؤون والتأمين الصحي والمساعدات

أكد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لمحافظة غزة ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لمحافظة غزة، اليوم الثلاثاء، أنّ "كل من حصل على سجل تجاري للحصول على تصاريح عمل في الأراضي المحتلة، سقط اسمه من كشوفات الشؤون الاجتماعية والتأمين الصحي والمساعدات" .

وأوضح الطباع في حديث لإذاعة صوت الأقصى، أن هذه الفئة من العمال تعرضت لظلم كبير فكثير منهم لم يحصلوا على تصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن من حصل على تصاريح لم يستطع الخروج من القطاع , ويجب أن يكون لهم مراعاة وإعادة حقوقهم من قبل جهات الاختصاص" .

وشدّد الطباع، على ضرورة معالجة قضية العمال الذين لهم ملفات تجارية, ليستفيدوا من المساعدات التي حرموا منها بسبب التصاريح؛ لأن أوضاعهم صعبة جدا .

ولفت إلى أن الأمر منوط بوزارة الاقتصاد لإيجاد حل, وليس لديها أي مشكلة للتعاون في هذا الموضوع .

وبيّن الطباع، أن قضية تجديد العضوية في الغرف التجارية لأصحاب التصاريح ستتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس ادارة الغرف التجارية القادم وهو على جدول الأعمال .