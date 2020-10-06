"الجهاد" تنظم فعاليات رمزية في قطاع غزة بذكرى انطلاقتها 33

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، فعاليات رمزية في كافة محافظات قطاع غزة، بمناسبة ذكرى انطلاقتها الجهادية الـ33.

كما نظمت حركة "الجهاد" فعالية أمام برج شوا حصري وسط مدينة غزة، فيما رفع المشاركون لافتات كتب عليها (القدس موعدنا).

وأعلنت الحركة أنها اختارت عنوان لمهرجانها الذي سيبدأ اليوم الساعة الرابعة والنصف (القدس موعدنا)؛ لأنها بنادق مجاهديها لا تبصر إلا على مآذن القدس المحتلة.

وسيتخلل المهرجان كلمة للأمين العام لحركة "الجهاد" أ. زياد النخالة (أبو طارق)، إضافة إلى إطلاق وسم يحمل عنوان المهرجان على المنصات الرقمية.











