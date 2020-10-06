أبو ظريفة لفلسطين اليوم: حركة الجهاد شكلت منذ انطلاقتها إضافة نوعية للحركة الوطنية الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إن حركة الجهاد الإسلامي شكلت منذ انطلاقتها ولازالت مرتكزاً مهما في المقاومة الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتسير جنباً إلى جنب مع الكل الفلسطيني من أجل ترسيخ مبادئ الوحدة والتوافق الوطني.

وتقدم أبو ظريفة بالتهاني لحركة الجهاد الإسلامي، وعلى رأسها الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، وأعضاء المكتب السياسي وقادة سرايا القدس الجناح العسكري للحركة ومناضليها ومقاتليها، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لانطلاقة الحركة، التي شكلت منذ انطلاقتها إضافة نوعية للحركة الوطنية الفلسطينية، وقدمت أمنائها العامين على طريق تحقيق الأهداف لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف أبو ظريفة، لـ "فلسطين اليوم"، أن حركة الجهاد غلبت المصالح الوطنية على المصالح الحركية الضيقة وكان لها بعد وطني في إطار العديد من القضايا الوطنية في مواقف متعددة على حساب القضايا الايديولوجية.

ولفت ابو ظريفة، إلى أن هناك مسؤوليات وطنية على حركة الجهاد الإسلامي انطلاقا من الموقع الذي تحتله ومكانتها، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تعصف بالقضية الفلسطينية على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والقوى العربية المهترئة التي تطبع مع الاحتلال، لإرساء مبادئ الوحدة والشراكة القائمة على الوحدة وفعل ميداني على الارض لمواجهة الاحتلال ومشاريعه.