عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

واصل عشرات المستوطنين الاسرائيليين، اليوم الثلاثاء، اقتحام باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، في إطار السيطرة على المسجد وتقسميه.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن 39 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، صباحًا، وتأتي تلك الاقتحامات في الوقت الذي يمنع فيه المسلمون من الدخول بحجة الإغلاق الشامل الذي فرضته حكومة نتنياهو بحجة "كورونا".

وجددت "جماعات الهيكل" الاسرائيلية، دعواتها لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد الاقصى خلال ما يسمى بعيد "العرش " و"فرحة التوراة"، مطالبةً قوات الاحتلال بتشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس.

وتستمر اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والقدس، بدعم من إدارة البيت الأبيض ورئيسه دونالد ترامب، ومن السفير الأمريكي في (إسرائيل) ديفيد فريدمان، اللذان يوفران الغطاء لهما.