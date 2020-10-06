رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير الثقافة

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إقالة وزير الثقافة وليد الزيدي من منصبه، بعد شهر من أداء اليمين الدستورية، وذلك بعد رفضه الالتزام بالإجراءات الجديدة المُتعلقة بمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مُقتضب نشرته، اليوم الثلاثاء، في صفحتها الرسمية على شبكة الانترنت، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي، "قرر مساء الإثنين، إعفاء وزير الثقافية وليد الزيدي من مهامه، وتكليف وزير السياحة حبيب عمار بتسيير شؤون وزارة الثقافة بالنيابة".

ولم يوضح بيان الرئاسة أسباب هذا الاعفاء، غير أن مراقبين ربطوا ذلك برفض وزير الثقافة الالتزام بتنفيذ الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق للتصدي لإنتشار مرض (كوفيد-19)، وخاصة منها تلك المُتعلقة بمنع التظاهرات الثقافية.

وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من تصريحات للوزير وليد الزيدي أعلن فيها تضامنه مع عدد من الفنانين والمثقفين الذين نظموا أمس وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقرارات منع التظاهرات الثقافية لمدة أسبوعين.

وقال الزيدي في تلك التصريحات إن وزارته لم تُعلن عن تعليق الفعاليات الثقافية "ونحن نُشرف على وزارة الثقافة التي هي ليست وزارة تنفيذ بلاغات الحكومة".

وكان المشيشي قد أعلن في كلمة تلفزيونية توجه بها مساء السبت إلى الشعب التونسي، عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة تفشي مرض (كوفيد-19)، من بينها قرار بحظر الفعاليات الثقافية خلال الأسبوعين القادمين بهدف احتواء المرض.

يُشار إلى أن إقالة وليد الزيدي تُعتبر الأولى في حكومة المشيشي منذ حصولها على ثقة البرلمان في الثاني من سبتمبر الماضي.