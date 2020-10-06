الهيثم: "القدس موعدنا" فعلٌ تعمل به الجهاد على الأرض وليس مجرد شعار

أكد خميس الهيثم مسؤول حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة اليوم الثلاثاء 6/10/2020، أن "القدس موعدنا" ليس شعار وإنما فعل على أرض الواقع تعمل به حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري لتحرير القدس لتكون موعد الأحرار.

وبارك الهيثم في تصريحات متلفزة عبر قناة القدس اليوم الفضائية لأبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الانطلاقة ال33 لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ووجه التحية في هذه الانطلاقة لدماء الشهداء الذين رووا بدمائهم هذه الأرض, وحملوا وحافظوا على هذه الفكرة فكرة حركة الجهاد الإسلامي، ولدماء الشهيد الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي الذي أسس هذه الفكرة بدمه الطاهر مع الدكتور الفقيد رمضان شلح الذي حمل هذا السيف وهذه الراية في أحلك الظروف ليحافظ على هذه الفكرة.

كما حيا الهيثم، أمين المقاومة الحاج القائد أبو طارق النخالة الذي رغم الظروف التي تحيط بأبناء شعبنا الفلسطيني وبحركة الجهاد الإسلامي إلا أنه لازال راسخاً ثابتاً شامخاً شموخ الجبال ليؤكد بأن حركة انطلقت من أجل تحرير فلسطين والقدس لا يمكن لها أن تتراجع رغم كل الضغوط.

وأكد الهيثم على أن حركة الجهاد الإسلامي منذ انطلاقتها حتى يومنا هذا بقيت ثابتة على المواقف ولم تحيد عن نهجها وطريقها ، مجدداً العهد مع الله عزوجل ومع دماء الشهداء ومع شعبنا بالسير على ذات الطريق.

وقال الهيثم:"إن هذه الانطلاقة ليست انطلاقة عابرة إنما هي تجديد عهد وبيعة ولتؤكد على ما انطلقت عليه حركة الجهاد الإسلامي بأنها لن تحيد وأن سلاحها مازال مشرعاً في وجه المحتل الصهيوني وأن أيديها مازالت بيضاء وأن سلاحها لا يبصر إلا مآذن القدس."

وأشار الهيثم، إلى أن جائحة كورونا والظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا دفعت حركة الجهاد الإسلامي ولأول مرة إحياء ذكرى انطلاقتها بمهرجان رقمي إلكتروني كبير على عكس الأعوام السابقة التي كانت تقام فيها مسيرات ومهرجانات حاشدة.

وتابع:""القدس موعدنا ليس شعار وإنما فعل على أرض الواقع تعمل به حركة الجهاد وجناحها العسكري لتحرير القدس لتكون موعد الاحرار، وسنبقى جيلاً بعد جيل نحافظ على الهدف والفكرة التي انطلق بها الدكتور فتحي الشقاقي ورفاقه ."

واستطرد الهيثم:"حركة الجهاد الإسلامي لن تغير ولن تبدل تحت أحلك الظروف، وسنكون حيث يجب أن نكون وستبقى القدس قبلة الأحرار والمجاهدين وسيبقى سلاحنا مشرعاً في وجه المحتل الجرم مهما كلف ذلك من ثمن ".

وبعث الهيثم برسالة إلى الشعوب الحرة التي تدعم المقاومة ولو بالكلمة قائلاً:" نقول لكم شكراً من القلب، والتحية لمحور الخير محور المقاومة الذي مازال السد المنيع في مجابهة قوى الاستكبار العالمي".