وزارة العمل:دمج أسماء متضرري كورونا في المساعدات الحكومية

أكدت أ. اعتماد الطرشاوي مدير عام التفتيش في وزارة العمل اليوم الثلاثاء 10/6/2020 ان وزارة العمل فتحت الباب في وقت سابق ليسجل المواطنون الذين لحق بهم الضرر بسبب جائحة كورونا على قاعدة البيانات الحكومية, ولدى الوزارة بيانات كاملة عنهم , ودمجت أسماءهم في المساعدات الحكومية ليتلقوا المعونات.

وقالت الطرشاوي خلال تصريحات لإذاعة الأقصى ان المساعدات التي تصل الحكومة أقل بكثير من الاحتياج , والوزارة تجتهد لوضع معايير عادلة للوصول إلى العمال الأكثر احتياجا , نتمنى ان يتوفر مزيد من المساعدات ونهيب بكافة الجهات الإنسانية لتوفير المعونات للعمال المتضررين في أعاملهم لدعم صمودهم وتوفير حياة كريمة لهم .

وبينت ان المنحة القطرية صرفت للمتضررين من وباء كورونا لمرة واحدة ومن استفاد منها مرشح للاستفادة من أي منح قادمة كما سيتم ترشيح أسماء متضررين أخرين للاستفادة من المنح القادمة.

وقالت الطرشاوي :نرفض رفضا قاطعا تسريح أي عامل من عمله بسبب أي مرض من الأمراض, ونحن نراقب تطبيق قانون العمل الفلسطيني في المنشآت، مشيراً الى ان العامل إذا أصيب بكورونا أو أي مرض له حقوق تكفل له عدم الفصل وعدم فقدان سبل عيشه.

وبينت ان القانون يحمي العامل من التسريح القصري , ويحمل أرباب العمل مسئولية منح العامل كافة الحقوق وأن يبقى راتبه ساريا حتى يتعافى، مشيرةً الى ان الوزارة بالتعاون مع الشركاء من اتحادات العمال قامت برفع تصور واعداد مقترح قانون في قطاع غزة والضفة باعتبار مرض كورونا مرض مهني وبالتالي يتمتع العمال المصابون بكورونا بكافة الحقوق العمالية.

وتابعت المقترح سيقدم لأصحاب القرار في المجلس التشريعي أو الحكومة , لأننا لاحظنا فجوة في قانون العمل فهو تركز على الأمراض المهنية ولم يذكر إصابات الوباء.

وشددت الطرشاوي انه لن نسمح بأن يترك العامل للفقر وفقدان سبل عيشه ووظيفته في أي منشأة , ونهيب بأرباب العمل احترام حقوق العامل الالتزام بنصوص القانون التي تنص على حفظ حقوق العامل في المنشأة حينما يصاب بالمرض.

نستقبل شكاوى العمال , ولدينا منظومة الكترونية لتلقي الشكاوى , وباب الشكاوى مفتوح في وزارة العمل عن طريق المنظومة الالكترونية ومن خلال مديريات العمل الخمس في قطاع غزة .