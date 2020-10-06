غانتس يوقع أوامر لمصادرة أموال وممتلكات لأسرى وعوائل شهداء

وَقَع وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بيني غانتس، اليوم الثلاثاء 6/10/2020، على 4 أوامر لمصادرة أموال وممتلكات لأسرى وعوائل شهداء فلسطينيين.

وبحسب بيان لمكتب غانتس، فإنه سيتم بموجب القرارات الموقعة تشمل مبالغ متراكمة تصل مئات الآلاف من الشواكل، منها مصادرة مبلغ 187 ألف شيكل مخصصة لوالدة منفذ عملية أدت لمقتل مستوطن وأجنبي في عملية دهس بالقدس عام 2014.

كما وقع وزير الحرب بيني غانتس 4 أوامر مصادرة لأموال وممتلكات تم تحويلها من حركة حماس والسلطة الفلسطينية إلى أسرى أو عائلات شهداء، بمبلغ تراكمي يصل إلى مئات الآلاف من الشواكل.

وأشار إلى أن القرار اتخذ ضمن خطة لما أسماه "الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب"، بمشاركة الشاباك والمخابرات العسكرية ووزارة الخارجية وجهات أخرى.

وادعى أن تلك الأموال تنقل لعوائل الأسرى والشهداء على مدفوعات من قبل حركة حماس والسلطة الفلسطينية.