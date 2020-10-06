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توقعات "إسرائيلية" بتصعيد عسكري مع قطاع غزة قريباً ..والسبب!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:02 - 06 أكتوبر 2020
فصائل المقاومة فصائل المقاومة
تقارير
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زعمت مصادر عسكرية "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء 6/10/2020 ، أن تشهد الفترة القريبة القادمة  تصعيدًا عسكريًا جديدًا مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

ورجحت قناة ريشت كان العبرية، ان التصعيد قد يكون نتيجة توقف المنحة القطرية وإحباط "حماس" من التطبيع العربي مع إسرائيل، جميعها عوامل قد تدفع "حماس" والجهاد الإسلامي للتصعيد.

وبينت المصادر أن هناك حالة من عدم التفاؤل في المحادثات والجهود التي تبذل حاليًا بشأن صفقة أسرى، معتبرةً أن هذه الخطوة التي ترى فيها المؤسسة الأمنية والعسكرية خطوة مهمة لأي تسوية مع حماس بغزة، قد تتسبب بالتصعيد في ظل عدم وجود أي تقدم.

وتأتي هذه التقديرات بعد إطلاق صاروخ أمس من غزة تجاه كيبوتس كرم أبو سالم المجاور لحدود جنوب القطاع، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف نقطة مراقبة للمقاومة قرب رفح.

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