د. الهندي: بعد 33 عاماً على انطلاقة "حركة الجهاد"المشروع الصهيوني يقف مرتبكاً وعاجزاً أمام المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومسؤول الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي، اليوم الثلاثاء 6/10/2020، أن بعد 33 عاماً يقف المشروع الصهيوني مرتبكاً وعاجزاً أمام المقاومة الفلسطينية، وهو جوهر انطلاق حركة الجهاد الإسلامي.

وقال د. الهندي في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نحن لا نحتفل بذكرى انطلاقة الحركة، بل إن الجهاد تؤكد على أهمية استمرار نهج المقاومة في هذه المرحلة الصعبة، وأمام انجرار وعي الأمة وتزييفه على يد حفنة من المهزومين الذين لا يفهمون السياسة .

وأكد دعم الحركة لأي جهد ُيبذل لاستعادة الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن الوحدة تكون في الميدان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وتابع: د. نريد وحدة حقيقية تحفظ صمود شعبنا الفلسطيني ونبني مرجعية وطنية فلسطينية على أسس وثوابت..

يتبع