تواكب وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية رصد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 6/10/2020 لاهتمام المواطنين بأسعارها وخاصة في ظل تذبذب أسعار الدولار والدينار.
وفيما يلي اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 5/10/2020 :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 209.48 شيكل $61.50
سعر الذهب عيار 22 192.02 شيكل $56.38
اسعار الذهب عيار 21 183.30 شيكل $53.82
اسعار الذهب عيار 18 157.11 شيكل $46.13
سعر الذهب عيار 14 122.20 شيكل $35.88
سعر الذهب عيار 12 104.74 شيكل $30.75
اسعار أوقية الذهب 6,515 شيكل $1,913
اسعار جنيه الذهب 1,466 شيكل $430.52
اسعار كيلو الذهب 209,479 شيكل $61,502
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Tuesday, October 06, 2020 07:52 AM بتوقيت دولة فلسطين
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
5 أكتوبر 209.47 183.29 157.10 122.19 104.73
4 أكتوبر 209.53 183.35 157.15 122.23 104.77
3 أكتوبر 209.53 183.35 157.15 122.23 104.77
2 أكتوبر 209.90 183.66 157.43 122.44 104.95
1 أكتوبر 210.04 183.79 157.53 122.53 105.02
30 سبتمبر 207.56 181.62 155.67 121.08 103.78
29 سبتمبر 210.28 184.00 157.72 122.67 105.14
28 سبتمبر 209.41 183.24 157.06 122.16 104.71
27 سبتمبر 208.43 182.38 156.32 121.58 104.21
26 سبتمبر 208.41 182.36 156.31 121.57 104.21