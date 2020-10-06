رابط فحص الأسماء.. البدء بصرف المنحة القطرية الـ100 دولار اليوم

من المقرر ان تبدأ وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الثلاثاء 6/10/2020 ، بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار عن شهر 9/2020.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعلت مساء أمس الإثنين رابط فحص المنحة القطرية المخصصة للأسر المتعففة في قطاع غزة، 100 دولار عن شهر 9/2020.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أعلنت مساء أمس الاثنين عن الفئات التي ستستفيد من المنحة القطرية، 100 دولار لهذا الشهر.

و أوضحت الوزارة أنه سيتم صرف المنحة القطرية لهذا الشهر للأسر التي استلمت المنحة 14 مرة وعدد أفرادها 7 فأكثر مع عدم وجود أسماء جديدة.

و أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أمس الاثنين الموافق عن صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة من المنحة القطرية، غدًا الثلاثاء الموافق 6-10-2020.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية غدًا الثلاثاء.

وذكر العمادي، أنه سيستفيد من المنحة القطرية هذا الشهر 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وستتم عملية التوزيع المساعدات النقدية ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم.

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