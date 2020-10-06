الطقس: ارتفاع الحرارة اليوم

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الثلاثاء 6/10/2020 حاراً في المناطق الجبلية الى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية .

الأربعاء 7/10/2020، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية الى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس8/10/2020، يكون الجو جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الجمعة 9/10/2020، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية تتحول مساء الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم الجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.