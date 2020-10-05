جيش الاحتلال ينهي بناء الجدار الارضي على حدود غزة

ذكرت القناة العبرية الـ (13) أن جيش الاحتلال سينتهي خلال الأيام القادمة من بناء الجدار تحت الأرضي الذي يجري بناؤه على حدود قطاع غزة منذ حوالي ٣ أعوام.

وأضاف "ألموغ بوكير" مراسل القناة العبرية، مساء اليوم الإثنين، أن الاحتلال أنهى بناء ٥٩ كم من الجدار الذي يبلغ طوله ٦٠ كم.

وقال المراسل إن هذا الجدار الذي بُني تحت الأرض على طول حدود القطاع جاء بهدف محاولة منع المقاومة من حفر الأنفاق والتسلل عبرها إلى مستوطنات غلاف غزة.

وخلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 صدم الاحتلال بمفاجآت المقاومة الفلسطينية النوعية خصوصاً عمليات التسلل خلف الخطوط عبر الأنفاق الهجومية.