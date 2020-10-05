"افلاس أرابتك" يواصل ضغطه على اسهم الامارات

واصلت أسهم الإمارات الاتجاه الهبوطي، وأغلقت جلسة تداولات الاثنين على خسائر بدفع من هبوط قطاعا العقارات والبنوك.

وتراجع المؤشر الرئيسي لأسهم دبي، لليوم الثاني، بنسبة 0.9 بالمئة، متأثرا بنزول سهم إعمار العقارية القيادي 1.8 بالمئة، ونزول سهما الاتحاد العقارية والإثمار القابضة 5 بالمئة تقريبا لكل منهما، وكذلك هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بفعل خسارة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.2 بالمئة وتراجع سهم الدار العقارية واحدا بالمئة.

والأربعاء، قررت الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة الإماراتية، المدرجة بسوق دبي المالي، حل الشركة والتقدم بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها، فيما يعكس متاعب كبيرة يواجهها القطاع العقاري في الإمارة.

وصعد المؤشر القياسي السعودي واحدا بالمئة، حيث ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 2.1 بالمئة وتقدم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة.

ونقلت وكالة رويترز اليوم عن مصدر بقطاع النفط قوله إن المملكة صدرت 6.1 مليون برميل يوميا من الخام في سبتمبر أيلول، وهو ما يزيد قليلا على مستويات أغسطس آب، وأبقت الرياض على الإنتاج دون تغيير يذكر عند 8.974 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وواصلت سوق الكويت مكاسبها لليوم الثاني، فارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.11 بالمئة، وقاد المكاسب سهما منشآت والرابطة للنقل مرتفعين بنسبة 1.96 بالمئة و9.84 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.03 بالمئة إلى 9956.66 نقطة، بدعم من سهمي بنك قطر الأول وإزدان، اللذين ارتفعا بنسبة 9.96 بالمئة و7.53 بالمئة على الترتيب.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.07 بالمئة إلى 3592.69 نقطة، وقاد الخسائر سهما الألومنيوم والكهرباء منخفضين بنسبة 5.43 بالمئة و5.08 بالمئة على الترتيب.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.30 بالمئة إلى 1440.60 نقطة، بدعم من سهمي البنك الأهلي المتحد والاتصالات البحرينية اللذان ارتفعا بنسبة 1.28 بالمئة و1.06 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة وتراجعت معظم أسهم المؤشر مثل سهم شركة ابن سينا فارما الذي هبط 3.6 بالمئة.