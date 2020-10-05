غزة: لجنة الطوارئ تصدر قرارات جديدة تتعلق بتخفيف الاجراءات و فتح الاسواق

أصدرت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة قرارات جديدة تتعلق بتخفيف الإجراءات على المواطنين وإعادة فتح أسواق المحافظة في ظل جائحة كورونا

و اوضحت اللجنة بأنه بعد دراسة الخطط المقدمة من قبل بلدية غزة وأجهزة وزارة الداخلية ومناقشة الأمر مع لجان الأسواق والأحياء وبعد التأكد من التزام لجنة السوق بالضوابط والتعليمات وإجراءات السلامة والوقاية.

و من ضمن اجراءات التخفيف على المواطنين، قررت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة إعادة فتح صالونات الحلاقة والكوافير بدءً من يوم غد الثلاثاء 6_10 وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة مع العمل للحصول على التراخيص اللازمة من البلدية.

كما قررت اللجنة إعادة فتح محلات شارع عمر المختار الواقعة في المنطقة الشرقية لميدان فلسطين "الساحة"، وذلك بدءً من يوم غد الثلاثاء طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، ضمن ضوابط ومحددات فتح السوق المعلن عنها سابقاً.

كما تضمن قرار التخفيف من الاجراءات إعادة فتح محلات الشارع الشرقي لسوق فراس الممتد من شارع عمر المختار وحتى شارع الثلاثيني بدءً من يوم الأربعاء الموافق 7_10، ويشمل محلات البيطرة والزراعة والحبوب والسباكة والسمانة وحسبة السمك، وكذلك الشارع الجنوبي لسوق فراس ويشمل محلات مواد البناء والأخشاب مع الالتزام بالضوابط وإجراءات السلامة.

و بالاضافة الى القرارات السابقة، قررت اللجنة إعادة فتح سوق الشيخ رضوان بدءً من يوم الخميس القادم الموافق 8_10، مع الالتزام التام بالضوابط واجراءات السلامة.

و فيما يتعلق بسوق البسطات في الشجاعية، فأوضحت اللجنة أنه جاري إعداد خطة لفتح السوق من قبل البلدية والشرطة بالتوافق مع لجنة السوق، وسيتم فتحه بعد رفع الإغلاق عن منطقة الشجاعية.

و أوضحت ايضاً أنه جاري إعداد خطة لإعادة فتح سوق مخيم الشاطئ، بالتوافق مع لجنة السوق ولجنة الحي، وسيتم فتح السوق والإعلان عن ذلك عند الانتهاء وتجهيز السوق.

و أكدت اللجنة على استمرار إغلاق الأسواق الشعبية في محافظة غزة حتى إشعار آخر، مشددة على أن استمرار فتح الأسواق والمحلات التجارية في المحافظة، منوط بمدى التزام تجارنا الكرام والمواطنين بالضوابط وإجراءات السلامة، ويتحمل المسؤولية الكاملة من يُخالف التعليمات ولا يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية.