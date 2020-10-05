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التعليم: سيتم استبعاد مدرسي التوجيهي المرضى من الدوام بالمدارس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:17 - 05 أكتوبر 2020
الثانوية العامة الثانوية العامة
تقارير
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أعلن مدير مديرية تعليم غرب غزة د. عبدالقادر أبو علي أنه سيتم استبعاد بعض مدرسي التوجيهي المرضي بالسرطان والقلب والسكر وفق إفادة بالإصابة منذ عشر سنوات.

و اوضح ابو علي في حديث له حول عودة العملية الدراسية الأسبوع المقبل لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة أن دوام الثانوية العامة الأسبوع المقبل سيتضمن 5 حصص يوميًا وسيبدأ الدوام من الساعة 7:30 ص  والحصة 45 دقيقة.

و اشار الى أن المقصف المدرسي ملزم ببيع المنتجات المغلفة فقط ولن يبيع سندوتشات فلافل أو غيره، موضحاً بأن كل طالب ملزم بإحضار زجاجة ماء وكمامة خاصة به, ومطهر إن أمكن.

و وفقاً لمدير مديرية غرب غزة، فخلال اليوم الدراسي سيتم تقسيم الطلبة على استراحتين، عملًا بإجراءات الوقاية والسلامة.

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