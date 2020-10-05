التعليم: سيتم استبعاد مدرسي التوجيهي المرضى من الدوام بالمدارس

أعلن مدير مديرية تعليم غرب غزة د. عبدالقادر أبو علي أنه سيتم استبعاد بعض مدرسي التوجيهي المرضي بالسرطان والقلب والسكر وفق إفادة بالإصابة منذ عشر سنوات.

و اوضح ابو علي في حديث له حول عودة العملية الدراسية الأسبوع المقبل لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة أن دوام الثانوية العامة الأسبوع المقبل سيتضمن 5 حصص يوميًا وسيبدأ الدوام من الساعة 7:30 ص والحصة 45 دقيقة.

و اشار الى أن المقصف المدرسي ملزم ببيع المنتجات المغلفة فقط ولن يبيع سندوتشات فلافل أو غيره، موضحاً بأن كل طالب ملزم بإحضار زجاجة ماء وكمامة خاصة به, ومطهر إن أمكن.

و وفقاً لمدير مديرية غرب غزة، فخلال اليوم الدراسي سيتم تقسيم الطلبة على استراحتين، عملًا بإجراءات الوقاية والسلامة.