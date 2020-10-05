تفعيل رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية ال 100 دولار

فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء اليوم الإثنين رابط فحص المنحة القطرية المخصصة للأسر المتعففة في قطاع غزة، 100 دولار عن شهر 9/2020.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين عن الفئات التي ستستفيد من المنحة القطرية، 100 دولار لهذا الشهر.

و أوضحت الوزارة أنه سيتم صرف المنحة القطرية لهذا الشهر للأسر التي استلمت المنحة 14 مرة وعدد أفرادها 7 فأكثر مع عدم وجود أسماء جديدة.

و أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين الموافق 5-10-2020، عن صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة من المنحة القطرية، غدًا الثلاثاء الموافق 6-10-2020.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية غدًا الثلاثاء.

وذكر العمادي، أنه سيستفيد من المنحة القطرية هذا الشهر 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وستتم عملية التوزيع المساعدات النقدية ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم.

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