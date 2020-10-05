الرفاعي: مشاركة ساحة لبنان في مهرجان الانطلاقة الرقمي للجهاد تأكيد على حق العودة

أعلن مسؤول ملف الأنشطة والفعاليات الجماهيرية بحركة الجهاد الإسلامي في الساحة اللبنانية عماد الرفاعي أن حركة الجهاد الإسلامي لبت المشاركة في الفعاليات في كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان، تأكيدًا على خيار المقاومة ورفضًا لسياسة الانبطاح العربي أمام الاحتلال.

و أوضح الرفاعي في حديث لاذاعة القدس مساء اليوم الاثنين بأن الساحة اللبنانية ستشارك في مهرجان الانطلاقة الرقمي الأول من نوعه، عبر تجهيز 3 مراكز للتغريد في مخيم برج البراجنة والبداوي والرشيدية، مؤكداً بأن المشاركة في الفعاليات هي تأكيد على حق العودة إلى أرضنا التي هجرنا منها عام 48 واستمرار المقاومة.

و لفت الرفاعي الى أن هناك تفاعل من الشارع الفلسطيني داخل المخيمات وتأكيد على التفاعل غدًا في المهرجان الرقمي.

و أشار الى أن حركة الجهاد الإسلامي تؤكد يوميًا على الحق الفلسطيني في العودة والقدس والأرض، و هي جزء من النسيج الفلسطيني في المخيمات التي تواجه الفقر والحرمان.

الرفاعي بين خلال حديثه بأن حركة الجهاد لها دور كبير في الحفاظ على نسيج المخيمات ولا سيما ضبط الأمن مثلما حصل في نهر البارد.

و قال: "إن أبناء الجهاد الإسلامي يريدون أن يوصلوا رسالة لكل العالم بأن الشعب الفلسطيني يرفض كل خيارات التطبيع".

و أكد الرفاعي بأن أخوة في العالم العربي والاسلامي من تونس والجزائر وتركيا وماليزيا سيشاركون في الحملة الرقمية غدًا وسيكون ذلك استفتاءً على رفض الخيانة العربية.