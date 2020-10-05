اصابة المتحدثة باسم البيت الابيض بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكناني، اليوم الإثنين، اصابتها بفيروس كورونا. وقالت ماكناني إنه لم تظهر عليها أي أعراض، وانها لم تكن على دراية أن مستشارة الرئيس دونالد ترامب، هوب هيكس، مصابة بفيروس كورونا قبل المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوم الخميس الماضي. وأضافت أن الوحدة الطبية بالبيت الأبيض لم تذكر أيا من المراسلين كشخص كان بالقرب منها.

ويأتي اصابتها إثر إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالفيروس الذي كثيرا ما تعرض للانتقاد لاستخفافه بإرشادات الصحة العامة حول الوباء، وكان الرئيس قد نقل جوا إلى وولتر ريد الجمعة وكانت حرارته مرتفعة بعد "تطور سريع" للمرض وانخفاض مستوى الاكسيجين إلى درجة تثير القلق وفق ما ذكر طبيبه شون كونلي خلال إيجاز الأحد.

ومع دخول معركته الانتخابية شهرها الأخير أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن، فإن مرض ترامب ودخوله المستشفى أبعداه عن أكثر ما يبرع في القيام به، وهو القيام بالحملة الانتخابية. وفي تلك الأثناء فإن بايدن الذي أعلن الأحد أن آخر فحوص كورونا التي أجريت له كانت سلبية، سيبدأ أسبوعه برحلة، اليوم الاثنين، إلى ولاية فلوريدا المهمة والمتأرجحة. لكن ترامب ومستشاريه بذلوا كل ما بوسعهم لاثبات الاستمرارية.

وإضافة إلى ترامب وهيكس، فقد أعلنت إصابة العديد من مسؤولي البيت الأبيض وثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بكوفيد-19، إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب التي لم تظهر عليها أعراض حادة، وعبر خبراء الصحة العامة عن القلق إزاء "بؤرة البيت الأبيض" التي نسبت إلى الاحتفال الذي اقيم في 26 أيلول/سبتمبر في حديقة الورود احتفاء بترشيح القاضية ايمي كوني باريت للمحكمة العليا.