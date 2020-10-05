أنصار الله تكشف عن علاقة نظام صالح مع "إسرائيل"

كشفت جماعة أنصار الله اليمنية، مساء الأحد، عن وثائق سرية تؤكد "علاقة نظام الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، و"إسرائيل" والتدخلات "الإسرائيلية" في اليمن"، وفقًا لما أورده تلفزيون i24NEWS الإسرائيلي نقلًا عن مصادر يمنية.

وبحسب الوثيقة التي قدمتها جماعة أنصار الله اليمنية، فقد "اجتمع المسؤول "الإسرائيلي" بقيادة عسكرية وأمنية في اليمن، بمن فيهم أقرباء الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح"، وأشارت الوثيقة إلى أن زيارة المسؤول الإسرائيلي إلى صنعاء "تم الترتيب لها من قبل مسؤولين يمنيين حكوميين إضافة إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت الزيارة هي الثانية من نوعها بعد زيارة سابقة في الثاني من شباط/فبراير عام 2005".

وأضافت الوثيقة أن المسؤول "الإسرائيلي" بحث خلال زيارته "التعاون مع المسؤولين في السلطة، في المجال الأمني وأمن البحر الأحمر وباب المندب، والمجال العسكري، والمجالات الزراعية والسياحية والتعاون التجاري والسماح للمنتجات الإسرائيلية في السوق اليمنية، بالإضافة إلى مجال الطيران المدني والتهيئة لتوقيع اتفاقية تسمح للطيران المدني الإسرائيلي من عبور أجواء اليمن".

وكشف الجماعة في وثيقة أخرى صادرة عن سفارة الإمارات في صنعاء، عن زيارة وفد من الكنيست "الإسرائيلي" إلى صنعاء مطلع آذار/مارس 1996، والتقى مسؤولين على رأسهم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، في إطار الجهود "الإسرائيلية" للتطبيع مع اليمن"، موضحًا أن "الوفد "الاسرائيلي" طلب من المسؤولين اليمنيين تجنيس 45 ألف يهودي من "إسرائيل" و15 ألف يهودي من الولايات المتحدة بالجنسية اليمنية".

وأكدت أن "الوفد الزائر لصنعاء قابل شخصيات مهمة أبرزها عبد الكريم الإرياني وعلي محسن الأحمر ومطهر المصري".