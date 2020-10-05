السعودية تقدم دعماً مالية بقيمة 25 مليون دولار لصالح الاونروا

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين أن المملكة العربية السعودية قدمت تبرعا للوكالة بقيمة 25 مليون دولار، و ذلك ن خلال سفارتها في الأردن.

و أوضحت الاونروا أن هذا التبرع جزء من تعهد أكبر للمملكة بمساعدة الوكالة على المحافظة على الخدمات الهامة التي تقدمها لما مجموعه 5.6 مليون لاجئ من فلسطين في المنطقة، مشيرة إلى أنه "لطالما كانت المملكة العربية السعودية داعما راسخا للاجئي فلسطين لسنين عديدة وهي من بين كبار المانحين للوكالة منذ سنوات".

وفي عام 2018، تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ 50 مليون دولار لـ (أونروا) للمساعدة في سد النقص الناتج عن قرار إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف التمويل عن الوكالة.

وعلى مر السنين، اتضح الدعم القوي للمملكة من خلال زيادة التمويل للمعونة الغذائية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع المتعلقة بالصحة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والصندوق السعودي للتنمية والتي بلغ مجموعها أكثر من 800 مليون دولار. ومثال ذلك إعادة إعمار وإصلاح حوالي 250 منزلا متضررا للاجئي فلسطين في قطاع غزة.