النيابة العامة بغزة تودع لائحة اتهام بمقتل الصراف البشيتي

أعلنت النيابة العامة بغزة، اليوم الاثنين، أنها اودعت لائحة إتهام في واقعة مقتل الصّراف البشيتي في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة، لدى المحكمة المختصة

وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها في ملف مقتل المجني عليه الصّراف احمد زكي البشيتي، في غضون أسبوع من ارتكاب الواقعة.

وأكدت النيابة العامة في تصريح صحفي، أنّ سرعة إنجاز التحقيقات جاء مستوفياً جودة وكفاءة العملية الإجرائية وسلامتها، وقد تم تدقيق ملف القضية عبر النيابة الكلية المختصة، والمكتب الفني قبل المصادقة النهائية من النائب العام.

وذكرت أنها ستواصل التنسيق والتعاون مع القضاء لإنجاز محاكمة المتهم دون إبطاء في القضية التي قيدت لدى محكمة بداية خانيونس برقم 350 /2020.