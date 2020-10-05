رابط.. العمادي: سيتم صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة غدًا الثلاثاء الموافق 6-10-2020

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين الموافق 5-10-2020، عن صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة من المنحة القطرية، غدًا الثلاثاء الموافق 6-10-2020.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية غدًا الثلاثاء.

وذكر العمادي، أنه سيستفيد من المنحة القطرية هذا الشهر 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وستتم عملية التوزيع المساعدات النقدية ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وفق العمادي.

توزيع المنحة القطرية:

وأشار إلى أنها ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل انتشار الفيروس.

ونشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 9 (اضغط هنا).

وكانت اللجنة القطرية قد سلمت مساعداتها النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع، الشهر الماضي عن شهر (8) بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، ووزعت 100 دولار لـ 70 ألف أسرة أخرى من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس "كورونا" في القطاع والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.

وشدد على أن عملية التوزيع ستتم ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأكد أيضا أن الجهات المعنية ستتبع إجراءات وقائية جديدة ومشددة خلال عملية توزيع المنحة القطرية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشار السفير العمادي إلى أن عملية التوزيع ستتم بإشرافٍ كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة في القطاع وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.