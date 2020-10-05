العمادي يكشف موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9

كشف السفير القطري رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة محمد العمادي، موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 لنحو 100 ألف أسرة متعففة من سكان القطاع.

وأوضح العمادي أن عملية الصرف ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 06/10/2020، وبالتعاون بين لجنة اعمار غزة وصندوق قطر للتنمية.

وأوضح السفير العمادي أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9

وشدد سعادته على أن عملية التوزيع ستتم ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأكد أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.