لجنة الطوارئ تعلن فتح صالونات الحلاقة في محافظة غزة

أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة اليوم الاثنين، عن فتح صالونات الحلاقة في المحافظة، وفق إجراءات السلامة والوقاية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا.

وشدّدت لجنة الطوارئ، على ضرورة التزام صالونات الحلاقة بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، للحماية من الإصابة بالعدوى.

وأكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم، أن المواطنين في قطاع غزة سيلمسون الكثير من جوانب التخفيف وعودة أنماط الحياة في العديد من القطاعات بشكل شبه اعتيادي، وفق ضوابط السلامة والوقاية التي باتت معروفة للجميع، خلال 24 ساعة الماضية والأيام المقبلة.

وأوضح معروف في تصريحات لوكالة "سبق 24 الإخبارية، أن هناك توجه تدريجي حذر في قطاع غزة تجاه فتح بعض مجالات الحياة، واستمرار عمل بعض القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، وأن بعض الإجراءات التي تمت من خلال التخفيف من إجراءات الحالة العامة التي كانت سائدة في الفترة الماضية.

وبيّن أنه يوجد تقييم دائم ومستمر وحثيث على مدى التزام المواطنين والمنشآت والمرافق التي يجري السماح لها بالعمل، مبينًا انه لا تستطيع الحكومة ان تبقي المجتمع في حالة إغلاق كامل لفترات طويلة.

وقال أن "الحكومة تعمل حالياً على تحديث المناطق في محافظات القطاع".

وأضاف معرف أنه سيتم التعامل في أضيق الحدود الجغرافية فيما يخص البؤر المكتشفة للعدوى بحيث لا تعطل بقية مناحي الحياة في المحافظة.

ولفت إلى أنه تم تقسيم قطاع غزة إلى أكثر من 250 مربع سكني.

حال سارت الأمور بشكل ملتزم يضمن عدم انتقال العدوى داخل المدارس، أوضح معروف إنه يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة الآمنة والتي تشمل الصفوف من الصف السابع إلى الحادي عشر.

كما وأكد أن هناك رؤية تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم تم المصادقة عليها مرتبطة بتصور العودة الآمنة وفق إجراءات وضوابط السلامة التي تتابعه وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ في العودة الآمنة يوم السبت القادم لطلاب الثانوية العامة، كما أنه سيتم تقييم الأمور بشكل مباشر لفترة زمنية قد تمتد من أسبوع إلى أسبوعين.

وبخصوص فتح معبر رفح، قال إنه "يوجد مساعي حقيقية لإمكانية فتح معبر رفح بشكل يناسب إمكانات وظروف الجانبين الفلسطيني والمصري".

وذكر معروف، أنه تم حل مشكلة العالقين في الخارج بشكل كبير ولم يتبقى سوى عدد محدود جداً في الخارج.