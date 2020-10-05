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أبو نعيم: قد نعود لإجراءات التشديد في حالة واحدة فقط

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:45 - 05 أكتوبر 2020
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تقارير
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أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة توفيق أبو نعيم، أن بعض اجراءات التخفيف وتقليل عدد الحواجز الشرطية والامنية في محافظات قطاع غزة تأتي في سياق سياسة التخفيف التدريجي من القيود المفروضة على حركة المواطنين.

وقال أبو نعيم مساء اليوم الاثنين: "مستمرون في سياسة التخفيف التدريجي للإجراءات المفروضة عن القطاعات والمنشآت، وكل ذلك مرتبط بمدى التزام المواطنين وأصحاب المنشآت باحتياطات السلامة.

وأضاف: "قد تتم العودة لإجراءات التشديد وتقييد الحركة في بعض المناطق في حال ارتفاع معدل الإصابات فيها".

وأشار إلى أن حظر التجوال في ساعات المساء، سيستمر خلال الفترة القادمة، متمنيًا من جميع المواطنين اقتصار الحركة والتجوال على أضيق إطار، وفي حال الاضطرار.

وحول معبر رفح البري أكد أبو نعيم أنه يجري العمل لفتح المعبر مجدداً من أجل تمكين المواطنين من السفر وتسهيل وصول العالقين.

 

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