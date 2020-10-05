الكشف عن الحالية الصحية للرئيس دونالد ترامب

كشف البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الاثنين، عن صحة الرئيس دونالد ترامب نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، أن صحة ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية.

وأوضح في بيان له، أن "ترامب يلتقي مع الفريق الطبي اليوم لتقييم حالته الصحية، وأنهم متفائلين بعودته للبيت الأبيض في وقت لاحق اليوم"، وفق وكالة رويترز.

وغادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس، مستشفى والتر ريد العسكري في بيثيسدا بولاية ميريلاند، التي يتلقى فيها العلاج منذ يوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب "أسوشيتد برس"، غادر ترامب المستشفى لفترة وجيزة من أجل إلقاء التحية على مؤيديه الذين تجمعوا خارج المستشفى.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على موقع تويتر، الرئيس الأمريكي ترامب، وهو يسير في موكب خارج المستشفى ويقوم بتحية مؤيديه.

يشار إلى ان البيت الأبيض أعلن الجمعة، إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلاني بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثرها نقلا إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.